كتل هوائية مستقرة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الحرارة الشديدة وتحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يشهد حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي، والذي يعتبر الكتلة الهوائية التي تسود معظم فصل الصيف في مصر.

وأضاف شاهين أن درجات الحرارة المعلنة يتم قياسها في الظل، لافتًا إلى أنه أثناء تعرضنا لأشعة الشمس تكون الدرجة المحسوسة أكبر من 40 درجة على القاهرة، في حين أن درجة الحرارة المعلنة تكون 38 و39 درجة.

وتابع شاهين: "وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستكون حالة الطقس ودرجات الحرارة على هذا المعدل خلال الـ5 أيام المقبلة على الأقل".

ونصح مدير هيئة التحليل والتنبؤات الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، واصطحاب واقٍ للرأس أثناء التعرض للشمس.

وحذر شاهين من وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الأسبوع الجاري بين 37 و40 درجة، السواحل الشمالية 31 حتى 32 درجة، جنوب سيناء 39 إلى 41، شمال وجنوب الصعيد 41 إلى 45 درجة، كما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة بين 80 و82%، والسواحل الشمالية 93%، وشمال الصعيد 40 إلى 50%، أما الجنوب من 30 إلى 35%.