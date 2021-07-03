شكرا لقرائتكم خبر عن «حياتنا اتغيرت» .. طفل يكشف معاناته وأسرته بالدويقة قبل انتقاله للأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى أحد الأطفال المنتقلين مع أسرته من منطقة الدويقة إلى الأسمرات 3، عن معانته، وأوضح كيف تغيرت حياته إلى الأفضل بعد انتقاله إلى الحياة الجديدة.

وقال الطفل خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه كان يستيقظ يوميًا على المشاجرات ورائحة القمامة، مشيرًا إلى أنه كان لا يستطيع السير في الشوارع عند هطول الأمطار بسبب عدم تمهيد الشوارع.

وأوضح الطفل أن الوضع تغير الآن، حيث أصبح يستيقظ على رائحة الورد وأصوات الطيور، ويذهب إلى قصر الثقافة ومكتبة مصر الجديدة والنوادي والمدارس التي أصبحت بالقرب منه عكس ما كان في السابق.

وأضاف، أنه في الأسمرات 3 أصبح هناك من يقوم بتنظيف سلالم العمارات عكس المنطقة القديمة التي كان يعيش فيها، مشيرًا إلى أنه يرى أن أي طفل لديه موهبة ستنمى في الحياة الجديدة.

وتابع حديثه قائلًا، إن الحياة هنا تحسنت، لأن هناك كان مشكلة في الأشخاص نفسهم وفي المكان، مشيرًا أن فكر الناس هنا تغير وأصبح متحضرًا، حيث قلت المشاجرات وبدءوا هؤلاء الأشخاص يغيرون فكرهم ويصححون من أنفسهم، والأطفال بدءوا في النزول إلى المكتبات وقصر الثقافة عكس المكان السابق الذي كان يعيشون فيه.

وأختم حديثه قائلًا، إنه الآن أصبح من السهل التحرك عكس السابق، فكانت القمامة تحاصر المنطقة حيث من يخرج منها كان يحقق إنجاز، وطالب الأطفال بالمساهمة في تنظيف المكان الجديد والابتعاد عن العادات السلبية والمساعدة في تطوير المدينة.