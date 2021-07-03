شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد تبطين ترعة «الرياينة» بمركز القرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة ميدانية موسعة داخل مدينة القرنة غرب الأقصر، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات، برفقة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد أعمال تبطين ترعة الرياينة بطول 14 كم عند منطقة حاجر الضبعية، حيث وجه محافظ الأقصر بإعداد الدراسات اللازمة لاستغلال أعمال التبطين لتوسعة طريق المسار السياحي الغربي بداية من فم الترعة عند منطقة حاجر الضبعية حتى مدخل طريق كوبري البغدادي.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال مشروع الصرف الصحي بالطارف القديم بالقرنة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنفـذة للمشروع خلال الزيارة الميدانية الأخيرة للسيد المحافظ في 5 يونيو 2021، والذي تضمن أنه سيتم الانتهاء من أعمال شبكات الانحدار بالخط الرئيسي بطول 700 م، حيث تم الانتهاء بالفعل من تلك المرحلة، وتعهد مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفـذة باستكمال أعمال شبكات الانحدار بطول 1250م، حتى مستشفى القرنة في تاريخ 30/10/2021.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى قرية قبلي قامولا لتفقد الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة «المرحلة الأولى»، حيث تفقد أعمال تركيب شبكات الانحدار بالقرية، حيث أكدت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن خدمة الصرف الصحي ستدخل جميع الكتل السكنية بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تفقد «ألهم» أعمال مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة مياه شرب قبلي قامولا النقالي، ضمن المرحلة الأولى حياة كريمة، والتي قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لها بالتنفيذ الذاتي ورفع طاقتها إلى 2000 متر مكعب/ يوم، لخدمة وتغذية أهالي القرية وتوابعها بتعداد 20000 نسمة، وتوصيل المياه إلى الأدوار العليا وتخفيف الضغط عن محطة مياه شرب غرب الأقصر الرئيسية.

وقالت المهندسة فيبي روماني مسؤول التنفيذ الذاتي للمحطات بقطاع الدعم الفني لشركة مياه الشرب بالأقصر، إن الأعمال التي تمت بالمحطة شملت تغيير أعمال الصاج للحاويات، والخزان الرئيسي للمحطة (سعة ٢٠٠ م٣) ودهانها بمواد مقاومة للصدأ، وتغيير الطلمبات والمحركات الأساسية وبعض الوحدات المساعدة، وإحلال وتجديد الأعمال المدنية من أرضيات، وبناء سور أمامي، وتشطيبات المبنى الإداري.