شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء قرى مدينة الزينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرار رقم 334 لسنة 2021، الذي يتضمن تنفيذ عدد من التنقلات لرؤساء القرى والأحياء بمراكز ومدن المحافظة في ضوء تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضمن القرار ندب 7 من رؤساء القرى بمركز ومدينة الزينية وفقا لرؤية العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز في اختيار الأشخاص الأنسب لأداء مهام كل وظيفة.

وكان العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية قد اصدر الأوامر الإدارية ارقام 17 ،18، 19 لعام 2021 لتنفيذ حركة تنقلات داخل المركز شملت 16 موظفا للقيام بأعمال مسندة إليهم.