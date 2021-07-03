شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلوماتي يكشف حقيقة حجب الألعاب الإلكترونية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن الألعاب الإلكترونية واحدة من الصناعات المهمة في مجال تكنولوجيا المعولومات، والاستثمار في هذا المجال كبير جداً، مشيرًا إلى أن صناعة المحتوى واحدة من الأشياء المهمة وهناك كثير من الدول تمنع الألعاب التي تحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان أو أي نوع من خطابات الكراهية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"؛ المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ألمانيا من الدول في أوروبا خلال الفترة الأخيرة التي أصدرت قانون فيما يخص المحتوى الإلكتروني والذي يمنع أي محتوى يحض على الكراهية أو العنف أو محتوى مخالف للقوانين الألمانية وخاصة فيما يتعلق بالأطفال.

وتابع: "يوجد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما يسمح من الحد بمثل هذه التطبيقات التى تحض على العنف والكراهية وازدراء الاديان والالتفاف إلى بعض المعتقدات الدينية أو الإسلامية أو المسيحية، مشيرًا إلى أن مسألة حجب الألعاب الإلكترونية في مصر ليست الحل ولكن التوعية تكون من الأمور الأفضل وتوضح نضج المجتمع من عدمه.