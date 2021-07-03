شكرا لقرائتكم خبر عن هل أمراض الضغط والقلب والسكر من أسباب السمنة المفرطة؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

وأضاف خالد غزالي، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المرأة تبحث دائمًا عن الشكل العام لجسمها ومن ثم الرشاقة والجسم المثالي عند إنقاص وزنها أو نحت جسدها عكس الرجال الذين يبحثون عن الوضع الاجتماعي والمظهر العام ووضع الوظيفة بشكل عام، ولكن الجسم الرشيق والمثالي يأتي في المرتبة الثانية.

وتابع خالد غزالي: «الأشياء التي تُجبر الرجال على إنقاص الوزن والحفاظ على الجسم والصحة العامة هي مهاجمة الأمراض الناتجة عن السمنة مثل الضغط والقلب والسكر وتصلب الشرايين، والتي تصل إلى أمراض الكبد والجلطات من جراء السمنة المفرطة؛ فلا بد أن يكون الرجل كيس فطن في اتخاذ القرار المناسب لإنقاص وزنه والمحافظة على الصحة العامة.