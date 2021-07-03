شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الأسمرات : «حياتنا اتغيرت للأفضل.. وكنا عايشين فى العشوائيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة رضا عبدالعزيز، إنها كانت تعيش في منطقة بطن البقرة في حي مصر القديمة في السابق قبل الانتقال إلى منطقة الأسمرات 3.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منطقة الأسمرات 3 بها جميع مقومات المعيشة وحياتهم تغيرت للأفضل وتعيش أسرتها حاليا في بيئة ملائمة عكس السابق في المنطقة العشوائية التي كانت تقطن بها.

وأضافت أنها كانت تعيش في السابق في غرفتين فقط هي وجميع أفراد أسرتها والآن انتقلت للعيش في شقة بها جميع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.