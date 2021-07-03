شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ» تكرم مدرسا امتنع عن الدروس الخصوصية وتهديه مصحفا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي، يدعى يوسف صابر، وأهدته مصحفا لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل كمشرف على العمال بأحد المطاعم.

واستجابت المديرية لطلبه بنقله من مدرسة الوقف للتعليم الأساسي، والتي تبعد مسافة كبيرة عن محل إقامته ببيلا، إلى مدرسة مجمع رخا للغات.

جدير بالذكر أن يوسف صابر، معلم دراسات اجتماعية، تعرض للتنمر عندما صورته إحدى السيدات أثناء كنسه أمام المطعم الذي يعمل به ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة منه لكونه معلما ويعمل مشرفا على عمال النظافة بمطعم، ولاقى تعاطفا مع عدد من المتابعين.