شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك من نادى الزمالك و"الخليج 365" يؤكد الاحترام المتبادل ومواصلة التعاون البناء بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديراً من نادى الزمالك لدور الصحافة، وإيماناً من جريدة وموقع ”الخليج 365” بقيمة نادى الزمالك وجماهيره الغفيرة، فقد تواصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، لإزالة أي لبس يكون قد حدث على مدار الساعات الماضية على خلفية بعض الأخبار المنشورة، والتي تخص لاعبى الزمالك، واتفق الجانبان على عدد من الأسس التي ترسخ للتعاون البناء والمستمر بين الجانبين.

وأكد الكابتن حسين لبيب على أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام المصرى، وخاصة جريدة وموقع ”الخليج 365” في دعم مسيرة الرياضة المصرية، وخاصة نادى الزمالك، لما يمثله من قيمة يشهد لها الجميع، لافتاً إلى أن النادى وأعضاءه وجماهيره يقدرون دور الإعلام المصرى، ويدركون في الوقت نفسه أنه الداعم الأكبر للمسيرة الرياضية المصرية.

من جانبه أكد الاستاذ أكرم القصاص أن ”الخليج 365” يقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وفى مقدمتها نادى الزمالك العريق، إيماناً منه بالقيمة الكبيرة التي يمثلها النادي وجماهيره الغفيرة، وكذلك الدور الذى يقوم به النادي وأعضاءه في دعم الرياضة المصرية، وأن الجريدة تسير على نهج معلوم للكافة، وهو أنه بعيد كل البعد عن الدخول كطرف في أي صراع، لأن مهمته الأساسية التي اعتادها القارئ هي نقل الحقائق المجردة دون تدخل.

وشدد الأستاذ أكرم القصاص على تقدير واحترام ”الخليج 365” وكافة الصحفيين به لنادى الزمالك وجماهيره، ودعمه للنهضة الرياضية الكبرى التي يشهدها النادى، لذلك كان ”الخليج 365” حريصاً منذ البداية على إزالة أي لبس قد يكون سبباً في تعكير صفو العلاقة الجيدة، التي تربط الجريدة بنادى الزمالك وإدارته، التي تحظى بتقدير واحترام الجميع.

وأتفق الجانبان على بداية صفحة جديدة من العلاقة المثمرة بين الجريدة والنادى، قوامها التعاون المستمر بما يخدم الأهداف المشتركة.