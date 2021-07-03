شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم فى ندوة الخليج 365: 3 يوليو أنقذ مصر من أخونة الدولة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن ذكرى 3 يوليو تحمل الكثير من المعانى، مشيرا إلى أن مصر كانت تمر بمرحلة فى غاية الحساسية قبل ثورة 30 يونيو .

وأضاف الأنصارى خلال ندوته فى ”الخليج 365” أنه فى مثل هذا اليوم منذ ثمانية أعوام كان يشغل منصب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، مشيرا إلى انه كان يعيش ما كان يفعله الجماعات الإرهابية من عملية أخونة الدولة، مشيرا إلى أن 3 يوليه أنقذ مصر من مخطط أخونة الدولة.

وأكد محافظ الفيوم انه قبل يوم 3 يوليه كان عنده يقين كبير فى أن هناك تغييرا سيحدث، مشيرا إلى أن وجود المواطنين فى الشوارع كانت بادرة خير على الانتهاء هذه الفترة السيئة من تاريخ مصر.

وقال محافظ الفيوم إن ما يحدث فى مصر الآن هو عهد الإنجازات، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة يعد هو الأقوى، حيث يستهدف نحو 30% من سكان محافظة الفيوم .

وأكد محافظ الفيوم أنه فور البدء فى التجهيز لمشروع حياة كريمة، قمنا بالسير فى اتجاهين الأول هو خطة تضعها الأجهزة التنفيذية والثانية هى الاستماع لمطالب الأهالى، مشيرا إلى أن الخطة التى وضعتها الأجهزة التنفيذية لم تختلف كثيرا عن مطالب الأهالى.

زار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم مقر جريدة ”الخليج 365”، وكان فى استقبالهما الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى التحرير التنفيذى لليوم السابع التحرير التنفيذى والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعلام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشاد المحافظ ونائبه، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.

وتقدم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، مؤكدا أن الخليج 365 دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.

وعقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ندوة داخل مقر الخليج 365 حضرها الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعلام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات.

وفجر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ونائبه عددا من المفاجآت حول المشروعات القومية بمحافظة الفيوم ومشروعات حياة كريمة والمشروعات الصغيرة وحجم مشروعات الكبرى خلال الفترتين الماضية والمقبلة وذلك خلال ندوته بمقر الخليج 365.

يذكر أن زيارة محافظ الفيوم ونائبة تأتى ضمن سلسلة ندوات الخليج 365 مع محافظى مصر ونوابهم فى إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة بثورة 30 يونيو وما حققته فى المحافظات المختلفة، حيث كانت أولى الحلقات مع الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف .

محافظ الفيوم



ندوة محافظ الفيوم فى الخليج 365



ندوه محافظ الفيوم



الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم



الدكتور أحمد الانصارى



الدكتور أحمد الأنصارى



الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم



الزميل كامل كامل



الزميل مدحت وهبة فى ندوة محافظ الفيوم



تامر إسماعيل رئيس تحرير تلفزيون الخليج 365



جانب من ندوة محافظ الفيوم



محافظ الفيوم خلال حديثه فى ندوة الخليج 365