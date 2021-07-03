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"الداخلية": 22 مليون جنيه مُخالفات عدم ارتداء الكمامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أسفرت جهود وزارة الداخلية، في مجال الحد من انتشار فيروس "" عن ضبط 32419 قضية تموينية متنوعة، وغلق 40390 محل مخالف لقرار الغلق.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الجهود الأمنية خلال أسبوع، من ضبط 9017 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 72320 أرجيلة، وضبط 446343 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وأوضحت أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 444073 شخص، بملغ يزيد على 22 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 2270 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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