السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأربعاء المقبل، في الثالثة ظهرًا، لمناقشة قضية سد النهضة، بناء على طلب دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاجتماع يأتي أيضًا طبقًا لطلب من اللجنة الرباعية التي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن اللجنة المشكلة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق في الجامعة تجري اتصالات في نيويورك، لدعم موقفي مصر والسودان بملف سد النهضة.

وقال زكي في تصريحات سابقة إن الحصول على الدعم في الأزمات المماثلة لسد النهضة (الإثيوبي) مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو دول أخرى ترتبط بعلاقات طيبة مع مصر والسودان.

وأشار إلى أن إثيوبيا ماضية في تعنتها ولا تعتد بتلك الأمور.

وأضاف أن الموقف العربي أو الأمريكي أو الأوربي لا يفرق مع الجانب الإثيوبي، لأنه يمتلك الجغرافيا ولديه على الأرض إمكانية لإقامة واقع جديد ببناء سد النهضة.

وأكد أن الأمر لا يعيب الموقف المصري والسوداني بالحصول على دعم من مختلف الأطراف الدولية، قائلًا إن اكتمال الدعم وذهابه في اتجاه دول أفريقية مؤثرة، يضع الموقف الإثيوبي في عزلة ويدفع الطرف الإثيوبي لمراجعة حساباته.