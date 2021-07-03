نائب رئيس هيئة الكتاب: نحن أمام معرضين الأول "فعلي" والثاني "افتراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس هيئة الكتاب، أن النشاط الثقافي الذي يتم تقديمه على منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمثابة معرض كتاب موازي لمعرض الكتاب الفعلي على أرض الواقع، خاصة أن المعرض الافتراضي الرقمي يمكن أن يصل إليه كافة المواطنين من كافة محافظات مصر.

وقال بهي الدين، في تصريحات خاصة: "في حالة وجود أي مشكلة تواجه المستخدم عند شراء الكتب أونلاين يمكنه إرسال تعليق عبر المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة، وسيتم تلقي الشكوى ومتابعتها من جانب فريق العمل في المنصة".

وأضاف بهي الدين: "هناك ركنًا لدور النشر المتخصصة في أدب الأطفال، وركنًا للوسائل التعليمية للأطفال، وركنًا لدور النشر الحكومية، ودور النشر من خارج مصر، ودور النشر للأعمال الإبداعية والتاريخية للشباب".

وتستمر فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار "في القراءة حياة" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.