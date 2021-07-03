شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة، عن العام الدراسي 2020/2021 .

وقال أحمد سويد، مدير المديرية، في بيان السبت، إنه تم تجهيز 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية العشر لاستقبال 33223 طالبا وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحيث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبا لكل لجنة، تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابه بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف سويد أنه تم تجهيز وفرش 22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك، كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للمنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسليم جميع أرقام جلوس الطلاب الكترونيا كما يتم تطهير اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين مديري عموم الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية واتخاذ الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

على صعيد آخر، قال سويد إنه تم توفير العصي الإلكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميا، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات، حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات.