شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.. انتهاء تنفيذ ٩٠% من المجزر الآلي بشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بقدرة استيعابية ٨٠٠ رأس غنم و٢٠٠ رأس جمل وماشية يوميا وبتكلفة مالية تبلغ ١٢٠ مليون جنيه وعلي مساحة ٦٣ ألف متر مربع، انتهي جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر من تنفيذ ٩٠% المرحلة الأولي من المجزر الآلي بمدينة الشلاتين.

وأكد المهندس حسني منصور، رئيس الجهاز، أن هذا المجزر عندما يتم تشغيله سيفتح فرص عمل كثيرة للعديد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيوفر وقت وعناء سفر أصحاب الجمال والماشية لذبحها بالمجازر الأخرى، التي تقع خارج نطاق المحافظة.

وقال اللواء عادل نصر، رئيس مدينة الشلاتين، إن المجزر من المجازر المتطورة ويعد من المشروعات الهامة والقومية والتى من خلالها يتم توفير فرص عمل للشباب، وإنشاء مشروعات أخرى مرتبطة بالمجزر تساهم في تنمية المدينة في كافة المجالات.

وأوضح نصر أنه جاري الإنتهاء من مرحلته الأولى بمساحة ١٠.٥٠٠م٢ وتشمل خطوط إنتاج وذبح وتشفية اللحوم والتبريد متمثلة في تغطية للمبني الرئيسي بالجملون الخاص بالذبح والثلاجات وحظائر للمواشي بأنواعها واستكمال أعمال الصرف وخزان الصرف وخزان مياه وشبكة التغذي ٨٠٠م٣ وسور للمرحلة الأولى والمبني الإدارى واللاند سكيب والطرق الداخلية.

وأضاف: «هناك مرحلة ثانية تشمل استكمال الثلاجات ومناطق للتعبئة والتغليف ومصنع كمبوست للسماد ومصنع جلود وأعلاف ومصنع كوكر سواء فرم أو طبخ لتجهيزها للتصنيع جلود وعظام وخزان مياه لمكافحة الحريق ومسطحات خضراء ومبانى إدارية ومسجد واستراحات، وسور للمجزر بالكامل».