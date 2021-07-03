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شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، صفر كورونا، بجانب تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية ليبقي عدد الحالات الإيجابية كما هو 531 حالة، كما تم تسجيل عدد 7 حالات شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2989 حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة بالمحافظة 212 حالات منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 6 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و19 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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