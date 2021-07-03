شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة ليلى شتلة مديرا لإدارة الدعوى التأديبية بـ«النيابة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح السبت، قراراً بتعيين المستشارة ليلى مختار شتلة، مديرا لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية، وتم اختيارها لتميزها ولمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن المستشارة ليلى مختار شتلة، سبق لها العمل بالعديد من النيابات ثم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة من عام 1992.

وفي عام 2012 تولت العمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.