شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد : تشغيل 20 قطارًا إضافيًا بمناسبة عيد الأضحي المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن تشغيل 20 قطارا بعربات مكيفة، روسى، تحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالى عدد 131736 مقعدا يومياً، وذلك لخدمة ركاب الوجهين القبلى والبحرى بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك التشغيل يأتي لخدمة أهالي الوجهين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب.