شكرا لقرائتكم خبر عن «تقدم خدمات تحليل ايونات الدم».. وحدة تحاليل جديدة بالتبين المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مستشفى التبين المركزي وحدة التحاليل الجديدة وذلك في في إطار التوجه لرفع كفاءة المستشفيات التابعة للمديرية، وزيادة جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وبتوجيهات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد شوفي وكيل الوزارة للطب العلاجي، وإشراف وكيل المديرية للطب العلاجي د. كريم سلام، ومدير المستشفى هشام سلمان.

وتقدم وحدة تحاليل مستشفى التبين المركزي خدمات تحليل الدم وتحاليل الكيمياء والباكتيريولوجي، وتم إضافة خدمة تحاليل الباكتيرولوجي وتحليل ايونات الدم، وتحليل سيولة الدم وتحليل متابعة سكر.

وتشتمل الوحدة على انشاءات حديثة بالكامل على أعلى مستوى من الجودة ومطابقة للمعايير الخاصة بانشاء المعامل، كما تم إمدادها بجميع االأجهزة الحديثة اللازمة لتقديم الخدمة، مثل جهاز ايونات الدم وجهاز سيولة الدم وحهاز متابعة السكر هيموجلوبين A1c وجهاز تحليل الصوديوم والبوتاسيوم بالاضافة إلى سنترفيوج ١٢ عين وحضانة ٦٠ لتر وميكرسكوب ايرمكس وجهاز cbc وجهاز كيما 721 وجهاز تقطير 10 لتر وغيرها من الاجهزة الحديثة حيث تم تغيير كامل للاجهزة الموجودة بالمعمل لتدخل الاجهزة الحديثة بدلا منها.

وتستمر مديرية الشؤون الصحية في المتابعة الكاملة لجميع أفرع وأقسام المستشفيات التابعة لها في تحديث وتطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين في ضوء التوجيهات العليا والإمكانيات المتاحة.