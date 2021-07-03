شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع أحذية بالمحلة الكبرى يقوم بتقليد العلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتحريات السرية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

ففي مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ أسفرت حملة تشكلت لمتابعة الحالة التموينية عن ضبط مصنع أحذية بناحية مركز المحلة الكبرى يقوم بتقليد علامات تجارية غير مسجلة وتم التحفظ على كمية وقدرها ٥١٠٠ زوج أحذية مقلدة وعليها علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية وعدد 1.5 طن من المواد الخام دون بيانات تستخدم في صناعة الأحذية وتقدر قيمه تلك المضبوطات مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تم المرور على بعض المخابز البلدية بدايةٔ مرة بندر المحلة وقد أسفر المرور عن تحرير عدد خمسة محاضر إثبات حالة جميعها نقص في الوزن القانوني للخبز البلدي المدعم.