شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر سيكون للحافلات الخامسة والسادسة والسابعة حتي الرقم 60 من الكشف السابق، والذين عليهم التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 4085 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1716مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 2369 مسافرًا بحسب مصادر فلسطينية.