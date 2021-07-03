شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد المجموعة السادسة من طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السبت، طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السادسة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين ضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة، ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطائها لأصحاب التصالح والتي تنتهى بنهاية يوليو الجارى.

وأشار عطية إلى أنه تيسيرا على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الاستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقا لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.