شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بشمال سيناء تطالب المواطنين بترشيد الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء المواطنين بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

وأكدت الشركة إصلاح أي تسريبات للمياه من خطوط المياه داخل منازل المواطنين، حيث يؤدي ذلك إلى تآكل أساس وحوائط المنازل، وتلف الأدوات الصحية.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة تسريب المياه في وجود موتور لرفع المياه سترتفع فاتورتا المياه والكهرباء، مطالبة المواطنين بعلاج أي تسريب بعد إغلاق المحبس المؤدي إلى المنزل حفاظًا على المياه.