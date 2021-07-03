شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ عام لأهالي الغردقة على مساحة 16 فدانًا بتكلفة 45 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثانية من تجديد الشاطئ العام (٤) بتكلفة ٤٥ مليون جنيه على مساحة ١٦ فدانا بمدينة الغردقة، لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر وزائريها، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر بأسعار مخفضة، ويتميز بتصميم أنيق وراقٍ ليستحق أن يكون أحد شواطئ المدينة السياحية العالمية.

وأضاف حنفي أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التجديد بتطوير الكورنيش، وسيتم البدء في المرحلة الثانية وهى تجديد الشاطئ، حيث يتكون من ٣ مناطق مختلفة أولها الشاطئ العام (الخدمى) المتاح بأسعار مناسبة للأهالى لقضاء يوم مميز على شاطئ البحر الأحمر، والمنطقة الثانية تحتوى على مسرح ونافورة راقصة وعدد من الكافيهات لتقديم عروض ترفيهية، والقسم الثالث عبارة عن شاطئ خاص.