ولى عهد أبو ظبى بعد حضوره افتتاح قاعدة 3 يوليو: مصر تشهد إنجازات بارزة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب، وقال: "مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة فى مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق".

وقال ولى عهد أبو ظبى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سعدت بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب.. مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".



الرئيس السيسى وولى عهد أبو ظبى



الشيخ محمد بن زايد

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فعاليات المناورة قادر 2021، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الفرقاطة "الجلالة" داخل قاعدة 3 يوليو العسكرية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلى كامل عن عمل الفرقاطة والقدرات الخاصة بها والمحتويات الموجود فيها والقوات القتالية، وتناقش الرئيس السيسي مع قادة الفرقاطة حول وضع الطائرات التى يمكن حملها على الفرقاطة.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.