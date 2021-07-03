شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بضرورة وصول نسبة محو الأمية إلى 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتضافر كافة الجهود مع تحفيز المشاركة للقضاء على الأمية بالمحافظة وتحقيق مرتبة متقدمة أسوة بالعام السابق الذي تم تحقيق المستهدف فيه بنسبة تتعدّى الـ 100٪، مع تعاون رؤساء المدن وتنمية القرية وكافة مديريات الخدمات التي وقعت بروتوكولات تعاون مع فرع محو الأمية بمطروح.

وأوضح عادل مسلم، مدير عام فرع محو الأمية بمطروح، أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها قيام مديرية الأوقاف من خلال التوعية والدعاية بخطبة الجمعة بأهمية القضاء على الأمية للفرد والمجتمع، وفتح فصول محو أمية بكل مسجد وعقد الامتحانات به مع انتشار المساجد بالمحافظة، كذلك التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للنظر في تحويل الخدمة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفتح فصول بمكافأة 300 جنيه عن كل ناجح.

كذلك مقترح دراسة مديرية التربية والتعليم فتح فصول بالمدارس لمحو الأمية بحوافز مادية أو عينية، ودراسة وضع شرط لنقل المدارس الجديدة من إدارة إلى إدارة محو أمية 10 على الأقل من خلال فصل محو الأمية لا يقل عن 3 شهور.