شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترصف عددًا من المحاور المرورية بأوسيم والبدرشين والعمرانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بكافة القطاعات في إطار تطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية.

وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية لازدواج طريق الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم والجارية بطول ٥ كم وبعرض ٢٠ م وبتكلفة حوالي ٢٦ مليون والتي ينفذ من خلال مديرية الطرق إنطلاقاً من خطه المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والمدن حيث تمت توسعة الطريق في الاتجاهين مما سيساهم بشكل كبير إحداث سيولة مرورية للمترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة لما للطريق من أهمية مرورية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع خاتم المرسلين حيث تم البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية للطريق في الاتجاه القادم من شارع عثمان محرم إلى ترعة الزمر بالإضافة إلى استكمال أعمال فرد طبقة الأسفلت السطحية بشارع خاتم المرسلين بدءاً من شارع عمار وحتى نادي الشرقية للدخان بحي العمرانية.