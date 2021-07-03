شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن إجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارًا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، بإجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ ٥٤٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.