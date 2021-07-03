شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، السبت، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية تموينية، منها 4 مخالفات مخابز بلدية و3 قضايا بيع أزيد من التسعيرة و4 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتي استخدام أسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها.

وأحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.