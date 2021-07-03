شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «سلام ومحبة» من رجال الدين الإسلامي والمسيحي يوزع الهدايا للأطفال مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، زيارة مميزة من وفد «سلام ومحبة» ضم عددا من رجال الدين الإسلامى والمسيحي، للمساهمة في تقجيم الدعم المعنوى اللازم للأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى. واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وفد السلام والمحبة من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وقاموا بمرافقتهم في جولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم شرح تفاصيل استقبال الأطفال من محافظات الصعيد وبدء رحلة العلاج المجانى لهم في الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة من حول العالم.

وأثثى المشاركون في وفد السلام والمحبة خلال زيارتهم للمستشفى، بمستوى التجهيزات العالمى الذي تم تجهيز الأقسام المختلفة به لدعم أطفال الصعيد، وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لدعمهم في مسيرتهم العلاجية.

من جانبه، وجه الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لرجال الدين من المسلمين والمسحيين على تلك الزيارات المميزة التي تساهم في رفع معنويات الأطفال بوقوف جميع أطياف المجتمع بجوارهم خلال مسيرتهم في العلاج من السرطان، مؤكداً على أن التكاتف المجتمعى هو العامل الرئيسي في دعم أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد.