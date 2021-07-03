شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي يهربون لمياه الترع لمواجهة الارتفاع في درجة الحرارة باسنا جنوب الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هرب الباعة وأهالى إسنا جنوب الأقصر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى القفز بالملابس في مياه الترع لتعويض الفاقد من المياه وترطيب الجسم، حيث تسابقوا على السباحة والقفز من مسافات عالية للهروب من حرارة الجو والتواجد في المياه أطول فترة ممكنة للإحساس بالانتعاش.

السباحة فى الترع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

ومع ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت، إلى 44 درجة بمحافظة الأقصر،، رفعت الهيئات الصحية بالمحافظة، من استعداداتها، تحسبا لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

السباحة فى الترع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

السباحة فى الترع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

السباحة فى الترع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كما شددت صحة الاقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، والدكتورة الهام الجبلاوى، وكيل المديرية، على جميع المستشفيات ووحدات طب الاسرة، استقبال أي حالة تعانى من الإجهاد الحرارى واتخاذ كافة الاجراءات لعلاجها مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج ضربات الشمس بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة.