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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاعدة 3 يوليو
تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط
مساحتها تزيد عن 10ملايين متر مربع
تتضمن 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات
تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات
تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر
تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200متر وعمق 17 متر
تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر
تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 متر
تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر
تتضمن مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف