أخبار مصر

أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر


القاهرة - سامية سيد - قاعدة 3 يوليو

 

تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط

مساحتها تزيد عن 10ملايين متر مربع

تتضمن  74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات

تضم  عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات 

تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر

تضم عدد  من الأرصفة التجارية بطول 2200متر وعمق 17 متر

تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر 

تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 متر 

تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر 

تتضمن مجمع  للأنشطة ومسرح مكشوف

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا