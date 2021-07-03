تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر

تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200متر وعمق 17 متر

تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية