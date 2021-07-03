شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنشر الفيلم الوثائقى قاعدة 3 يوليو "سادة البحار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم الوثائقى عن قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.

وكان ”الخليج 365” قدم جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لقاعدة 3 يوليو البحرية استعرض خلالها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال إنضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية ، موضحا أهمية قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة والتى تقع بمنطقة جرجوب، وتعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، والتى تم إنشائها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من إتجاه البحرالأبيض المتوسط، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على إمتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط .

وتقع القاعدة على إمتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع تمثل موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية، حيث تعد نقطة إنطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من إتجاة البحر الأبيض المتوسط، وموقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية .

وتتنوع مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل عدد 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لإستقبال كبار الزوار و عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات.

وآخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا، وبرج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا، وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا، وعدد من العمارات السكنية وميس للضباط وعدد 5 مبانى للإعاشة وفندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر، ومجمع للأنشطة الرياضية يضم (صالة رياضية مغطاة - صالتى إسكواش - صالة جيم - حمام سباحة أوليمبى ) ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1100 متر، بالإضافى إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة.

وتحتوى القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية، لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التى شهدت تطوراً كبيراً ونقلة إستراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال إمتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالى عالى .

ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الإتجاه الإستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.