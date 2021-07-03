لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة 20 متهمًا في "فض اعتصام رابعة" لـ 2 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 2 أغسطس لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عماد.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية - ميدان هشام بركات حاليا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.