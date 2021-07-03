النيابة تحقق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل نيابة العمرانية، تحقيقاتها في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى خاص بالعمرانية، مستغلاً حالتها المرضية.

وتسلمت النيابة اليوم السبت، تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، حيث قررت مساء أمس الجمعة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه صباح اليوم رفقة التحريات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، بتحرير ربة منزل 38 سنة تتهم فيه ممرض بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة، وأن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى استغل ممرض حالتها الصحية، وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما ولامس أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للتشاجر معه.

حررت السيدة محضر بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، ونجحت في ضبط الممرض بعدما أدلت السيدة بمواصفاته وعندما تعرفت عليه تمت مواجهته بالاتهام الموجه له من السيدة بالتحرش بها فاعترف بارتكاب الواقعة.

أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.