الداخلية: فحص 1571سائق حافلة مدرسية في حملة الكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 743938 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 784 مدرسة.

وأضافت، أنه تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1571 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 23 منهم، وفحص 2068 مركبة تبين مخالفة، و322 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 20646 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 1331 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.