المستشار فاروق الشنواني يتسلم رئاسة محكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تسلم المستشار فاروق الشنواني رئاسة محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، خلفا للمستشار عادل الأودن لبلوغه سن التقاعد.

وتدرج المستشار فاروق الشنواني في المناصب القاضية المختلفة بدءا من عمله في النيابة العامة بكل درجاتها ثم التدرج في محكمة الاستئناف بكل درجاتها المختلفة

وينضم المستشار فاروق الشنواني إلى عضوية تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد ليصبح كالأتي المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود النائب الثاني، والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار حماده الصاوي النائب العام.