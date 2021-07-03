الأمن العام: ضبط 6736 تاجر مخدرات وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 6371قضية اتجار في المواد المخدرة، ضمت 6736 متهم، وتنفيذ 2317608 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي عن ضبط 6371 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها على 6736 متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 2317608 حكم قضائي متنوع، بينهم 9759 حكم جناية من بينها (5 حكم بالإعدام – 496 حكم بالسجن المؤبد)، و706547 حكم جزئي، و133990 حكم مستأنف، و1140183 حكم غرامة، و327129 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.