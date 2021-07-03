الداخلية X شهر .. ضبط 1658 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خلال شهر في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن

عن مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط 1658 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية– السويس- الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ– المنيا - الشرقية - سوهاج - الأقصر – قنا – البحر الأحمر – المنوفية – دمياط – الفيوم – الإسماعيلية – أسوان - بورسعيد) بإجمالي مضبوطات (1168) قطعة سلاح ناري أبرزها (169 بندقية آلية – 181 بندقية خرطوش - بندقية رصاص– 31 مسدس – 786 فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.