الكنيسة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الشايب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أقيم صباح اليوم السبت في دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر قداس ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير.

وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، وشاركه من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. ووفود عن أديرة القديس الأنبا بيشوي والسريان بوادي النطرون، والمحرق بأسيوط، والرزيقات والفاخوري بالأقصر، وممثلون عن إيبارشيات أسوان، دشنا، طما، البحر الأحمر، إلى جانب مجمع رهبان الدير.

كما حضر للتعزية نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وطيبة للأقباط الكاثوليك وبرفقته عدد من الكهنة.

كان نيافة الأنبا سلوانس توفي، يوم ٢٥ مايو الماضي، عن عمر تجاوز ٧٥ عامًا، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٤٣ سنة منها ٢٢ سنة أسقفًا.