شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : استمرار الموجة الحارة علي شمال الصعيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء المقبل، عند 41 درجة مئوية .

وأصدرت الهيئة بيان، اليوم الجمعة، تضمن درجات الحرارة خلال الاسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث السبت 42 درجة مئوية، والأحد 39 درجة مئوية، والاثنين 38 درجة مئوية، والثلاثاء 39 درجة مئوية، والأربعاء 41 درجة مئوية.

وأكد البيان يسود طقس حار على القاهرة ألكبري والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة ألكبري، معتدل جنوبا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.