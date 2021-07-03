شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بشارة يزور كنيسة مار جرجس بدلجا في دير مواس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانيه الأقباط الكاثوليك أبوقرقاص، قيام الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، بزيارة كنيسة مار جرجس بدلجا.

رافق المطران خلال الزيارة الأب جوزيف منير، كما استقبل الأب يوحنا بولس، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي ميلاد جميل، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار رغبة الأنبا بشارة تقديم واجب العزاء لانتقال أخت الشماس ميلاد إلى الأمجاد السماوية، كما أجرى بعض الزيارات الرعوية لعائلات الكنيسة.

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