شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا امتحانات قائمة الشرف لتحديد أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد غدا امتحانات أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، للحاصلين على الدرجات النهائية ٢٨٠ درجة والراغبين فى دخول الامتحانات المحايدة المحددة لقائمة شرف أوائل الشهادة الإعدادية التى أعلنها محافظ أسوان بعد ارتفاع عدد الحاصلين علي الدرجة النهائية إلي 424 طالب وطالبة .

ويتوجه غدا الراغبين في اداء الامتحان إلى مقارهم الامتحانية، وهى لجنة الفصول الإعدادية الملحقة "التجريبية" لطلاب إدارة أسوان التعليمية ولجنة مجمع مدارس محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو لطلاب إدارات دراو و كوم أمبو ونصر النوبة التعليمية و لجنة إدفو الإعدادية الحديثة لطلاب إدارة إدفو التعليمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويشمل الامتحان ستة أسئلة فى المواد التى امتحن فيها الطلاب وهى : اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة ،العلوم ،الدراسات الاجتماعية، بمعدل سؤال لكل مادة، ومدة الامتحان ساعة واحدة فقط ، مع العلم بأن بداية الامتحان من التاسعة حتى العاشرة صباحا .