شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي: العقوبة تصل إلى الحبس.. الشروط الجديدة والأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة في حالة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي، وكذلك في حالة بلوغ الشخص 16 سنة دون استخراج البطاقة الشخصية وذلك طبقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية «يجب على كل شخص يبلغ 16 سنة من مواطنين أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».

ونصت المادة 68 من قانون العقوبات في القانون على أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية بالحبس لا يجاوز على 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

أكد قانون الأحوال المدنية «يجب على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال تلفها أو فقدها أن يتقدم إلى السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال فترة 15 يوما من تاريخ التلف والفقد، للحصول على بدل فاقد أو تالف، وحذرت المادة بأنه «لا يجوز للشخص الاحتفاظ أو التعامل بـ بطاقة رقم قومي بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها».

قانون الأحوال المدنية استثنى حالات تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن بسبب ظروفهم الصحية.

الاستمارة المميزة ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة وسعرها 170 جنيهًا

الاستمارة العاجلة والاستلام بعد ثلاثة أيام.

الاستمارة العادية والاستلام بعد أسبوعين.

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني

- تقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات الشخصية والوظيفة ومحل الإقامة، أو أي مستند آخر.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن الشخص المتقدم للحصول على البطاقة الشخصية عن 16 سنة

- يشترط أن يكون المتقدم لديه بيان ميلاد مسجل في السجل.