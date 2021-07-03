شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة الخميس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقده جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد.

وقال مجلس الأمن في بيان له :«لن يكون بمقدورنا حل مشكلة سد النهضة، لكن سندعو الدول الثلاث إلى الحضور وسنشجّعها على التفاوض.

و اتهمت السودان، اليوم، إثيوبيا بأنها لم تنقل بشكل «أمين وشفاف» الوضع الراهن لمفاوضات السد، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل السد بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وأصدر المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، بياناً، اليوم، علّق فيه على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث إن الخطاب المشار إليه تعمّد: «الإغفال لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي».

وأضاف إن «السودان دعا إثيوبيا على وجه الخصوص إلى الكفّ عن الملء الأحادي لسد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما قال: إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليس لها أي صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه، مشيراً إلى أن لدى السودان موقفاً «ثابتاً وواضحاً بشأن السد».

وأضاف: يرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظّم عملية الملء والتشغيل يمثّل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشدد مفتي على أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن «رفض الطلب وجهودهم المضللة في هذا الصدد»، على حد قوله.