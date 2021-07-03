شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: الخدمات الإلكترونية تشمل «الحجز مقدما» لفروع خدمة العملاء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى اتخاذ خطوات هامة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات، حيث أطلقت الشركة تطبيق قراءتى لتسجيل قراءات العداد، وتطبيق ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوى ومتابعة بيانات انقطاعات المياه وسداد الفواتير.

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن اطلاق خدمة جديدة من الخدمات الالكترونية، «حجز الخدمة مقدما أون لاين»، من خلال الموقع الالكتروني للشركة https://www.alexwater.com.eg/#section4، وحجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينة، لتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الإلكترونية، إجراءات الحجز على النحو التالى:

1. الحجز متاح لمدة اسبوع مقدما.

2. التسجيل بالبيانات الصحيحة.

3. يسمح بالحجز في الاماكن المتاحة فقط.

4. إثبات الحضور بالرقم القومى ورقم الدور.

5. الالتزام بالموعد المحدد واى تاخير سيعتبر الحجز لاغيا

6. لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في نفس الفرع

تعليمات الحضور إلى الفرع

7. الحضور قبل الموعد المحدد ب 15 دقيقة

8. الالتزام بالاجراءات الاحترازية.