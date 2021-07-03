شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع أنقاض العقار المنهار بالحوامدية وتفتح الشارع أمام حركة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار بقرية أم خنان بشارع أبوجندية بمدينة الحوامدية والذي تم التعامل معه أمس إثر انهيار عدد من الحوائط المعلقة به .

وكلف رئيس مدينة الحوامدية أمس بإزالة الحوائط المعلقة بالمنزل المكون من دورين والمقام بالطوب اللبن حفاظا على سلامة المواطنين والمارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من رفع كل أنقاض المنزل وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات بالإضافة إلى أنه قد تم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له حفاظا على السلامة العامة للمواطنين .

وفي نفس الإطار، وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل وحي بولاق الدكرور بالتعامل الفوري مع شكوى المواطنين الواردة بشأن وجود تراكمات للمخلفات بمنطقة هنفرست بحي بولاق الدكرور بموقع إنشاء محور الزمر، حيث تم رفع كل المخلفات والرتش والتراكمات المتواجدة بمسار أعمال المشروع من خلال فرق ومعدات النظافة لهيئة النظافة وحي بولاق، كما تم تمهيد الطريق أمام حركة المواطنين.