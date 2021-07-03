شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ٦١ حالة شفاء كورونا من مستشفى الأحرار التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، خروج حالات تعافي من بين المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، إنه تم خروج وتعافي ٦١ حالة شفاء من مصابي فيروس كورونا المُستجد، ومغادرتهم جميعًا المستشفى بعد التعافي من الإصابة بالفيروس، وذلك خلال الفترة من ٢٦ يونيو الماضي وحتى ٣ يوليو الجاري.

وأكد مدير المستشفى أن حالات الشفاء خضعت جميعا لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وجرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وخروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة إتباع إجراءات العزل المنزلي واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة.

وأضاف مدير مستشفى الأحرار التعليمي أنه في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، سيتم تشغيل المستشفى بكامل طاقته لاستقبال المرضى وذلك بدءا من الأحد ٤ يوليو.