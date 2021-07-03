شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الإعدادية العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الإعدادية العائدين من الخارج، الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية من خلال التنسيق المتبع في مصر.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية رسميا بأن امتحان تحديد المستوى لطلاب الشهادة الاعدادية سيتم عقده بمعرفة ادارة شؤون الطلاب بالمديريات التعليمية بالتنسيق مع الادارة التعليمية التابع لها سكن الطالب في مصر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان تحديد المستوى المشار إليه يعقد عقب عودة هؤلاء الطلاب لجمهورية مصر العربية في حالة رغبتهم في الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية باختلاف نوعيتاها «عام أو فني»، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص واستكمالا للإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن طلاب أبنائنا في الخارج (الصف الثالث الاعدادي) بالعام الدراسي 2020/2021، وتيسيرا على أولياء الأمور الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.