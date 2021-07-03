شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. مغردون: استراتيجية الردع تكتمل واللى عاوز يقرب يجرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل آلاف المغردين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر، مؤكدين أنه إنجازا جديدا من الإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس خلال فترة حكمه، وذلك من خلال هاشتاجى #قاعدة_3_يوليو_البحرية، و#3_يوليو، اللذان تصدرا قائمة الترند فى مصر.





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبى: "وتتوالى مشاريع تأمين النجاح بعد تحقيقه، حقول الغاز فى المتوسط، الحدود الليبية والخطوط البحرية، السيسي لا يترك شيئاً للصدفة"، وقالت وفاء القناوى: "الرئيس السيسي يعمل للتنمية والسلام، ربنا يحميك ياريس ويحمى جيشنا وجنودنا فى كل مكان، استراتيجية الردع تكتمل، واللى عاوز يقرب يجرب".





وقال إبراهيم: "يعبر هذا الحدث عن هيبة وقوة مصر، وعن رؤية استراتيجية من حيث المكان والزمان، ونثق ثقة كاملة أن قيادة مصر لن تسمح أبدا بما يهدد الأمن القومى المصرى"، فيما قالت مليكة: "الرئيس السيسي يسعى جاهداً لتأمين البلاد من كافة الجوانب، وذلك من خلال افتتاحه اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية، التى ستواجه أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بمنطقة البحر المتوسط وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية".





وقالت نعمة أحمد: "افتتاح قاعدة 3 يوليو.. من لم يدق قلبه بالسعادة والفخر اليوم، من لم ترتفع رأسه بالعزة والكرامة، من لم يفتخر بجيش مصر، من لم يعترف بما قدمه ويقدمه عبد الفتاح السيسى لمصر، عند رؤية هذه اللقطات الآن على الهواء، فليراجع وطنيته ومصريته وبصيرته، فهم حتما ليسوا بخير"، فيما قال قاسم: " تحيا مصر ورجالها الأوفياء، صمام أمان الأمة العربية، ربنا يحميها من كل شر ومكروه قيادتاً وشعباً وسيادة من حقد الحاقدين من علمانين وإخوان الشياطين".



























